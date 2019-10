Laurens Sweeck voor vierde jaar op rij sterkste in Pelt, Alvarado wint bij vrouwen

Mollema vijfde Colbrelli sprint sneller dan Valverde in GP Beghelli

17:11 Sonny Colbrelli heeft de zege gepakt in de Grote Prijs Bruno Beghelli. De Italiaanse renner van Bahrain-Merida was na 199,3 kilometer in Monteveglio de snelste van een kopgroep van zeven renners. Colbrelli klopte Alejandro Valverde en Jack Haig.