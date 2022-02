Lars van der Haar soleert naar imponerende zege in Gavere

Lars van der Haar heeft op imponerende wijze de veldrit van Gavere gewonnen. De Nederlander reed de concurrentie zoek in de slotcross van de Superprestige en kwam met meer dan een minuut voorsprong solo over de finish.

De Belg Eli Iserbyt arriveerde op 1 minuut en 8 seconden als tweede en stelde de eindzege zeker in het klassement van de prominente veldrittenserie. Toon Aerts werd derde op 1.40. Van der Haar boekte in het Vlaamse Gavere zijn vierde zege van het seizoen. Hij veroverde onder meer de Nederlandse - en de Europese titel. Op het WK in de Verenigde Staten reed hij naar het zilver.

De 30-jarige Woudenberger doet zondag nog mee aan een cross in Brussel en laat zich dan opereren aan een knie. ,,Ik sukkel al een tijdje met knieproblemen bij lange inspanningen. De afgelopen winter spaarde ik mijn knie van lange duurtrainingen om de knie niet te overbelasten. Als ik langer dan drie uur train, steekt er kniepijn op”, liet hij eerder weten.

Brand wint voor negentiende keer

Lucinda Brand heeft voor het tweede jaar op rij het eindklassement in de Superprestige veldrijden op haar naam gezet. De Europees kampioene won ook de laatste cross in de reeks in het Belgische Gavere. Ze boekte al haar negentiende overwinning van het seizoen.

Brand was dit jaar ongenaakbaar in de Superprestige; ze won zes van de zeven veldritten en meestal met groot machtsvertoon. Ook in de slotcross in Gavere was ze niet bij te houden door haar concurrenten. Ze nam al vroeg in de wedstrijd afstand en bouwde haar voorsprong geleidelijk uit. Annemarie Worst kwam op 35 seconden als tweede over de finish. Denise Betsema eindigde als derde en maakte er een volledig Nederlands podium van.

Volledig scherm Lucinda Brand. © BELGA

De 32-jarige Brand won de Superprestige met 101 punten. Betsema en Worst kwamen in de eindstand op evenveel punten uit (92), maar omdat Betsema deze winter de cross in Ruddervoorde won, eindigde zij in het klassement als tweede.

“Het ging goed”, zei Brand na afloop bij Sporza. “Ik had veel twijfel omdat het parcours deze ochtend heel glad was en ik dat niet onder de knie kreeg. Het plan was eigenlijk om wat vertrouwen op te doen in het begin door andere lijnen te rijden. Maar het bleek goed uitgedroogd en ik kon meteen mijn ritme vinden. Ik rijd een beter seizoen dan vorig jaar, het blijft moeilijk te bevatten dat ik eindwinnares ben. Ik geniet hier van.”

Bekijk hier al onze sportvideo's: