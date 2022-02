Lars van der Haar sluit zondag veldritseizoen af en ondergaat operatie

Van der Haar, die vorige maand WK-zilver veroverde in de Verenigde Staten, is opgelucht dat de ingreep op korte termijn kan plaatsvinden. ,,Aangezien ik anders een aantal weken langer had moeten wachten - en ik de voorbereiding na een revalidatieperiode komende lente niet in gevaar wil brengen - hebben we beslist de operatie volgende vrijdag in te plannen. Daardoor zal ik tot mijn grote spijt het seizoen niet traditioneel kunnen beëindigen in Sint-Niklaas en Oostmalle. Ik hoop dit weekend nog tweemaal te knallen om in schoonheid af te sluiten.”