Langeveld (35) plakt er nog een jaartje aan vast bij EF Pro Cycling

Dumoulin over de Vuelta: ‘Roglic en ik allebei kopman’

19 oktober Tom Dumoulin (29) start morgen in de Ronde van Spanje samen met Primoz Roglic als Jumbo-kopman in de Ronde van Spanje. Met hetzelfde uitgangspunt als tijdens de Tour, al wil Dumoulin nu langer een rol in het klassement blijven spelen. ,,Zonder hoogtestage aan een grote ronde beginnen, voelt gek. Maar we gaan er vol voor.’’