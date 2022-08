Lance Armstrong raakte 10 jaar geleden Tourzeges kwijt: ‘Voor velen is hij nog altijd de winnaar’

Egan Bernal was ‘bijna dood’ bij vreselijke crash, maar maakt morgen zijn rentree als profrenner

Egan Bernal maakt na een lange afwezigheid zijn rentree in het peloton. De 25-jarige Colombiaan, in 2019 winnaar van de Tour de France, doet vanaf dinsdag mee aan de Ronde van Denemarken. Bernal raakte begin dit jaar zwaargewond toen hij in Bogotá tijdens een trainingsrit met hoge snelheid op een stilstaande bus klapte.

