Lampaert dolblij en verbaasd na overwinning: ‘Ben maar een boerenzoon uit België’

Yves Lampaert was vandaag verrassend de snelste in Kopenhagen. In de tijdrit troefde de Belg topfavorieten zoals Van der Poel, Van Aert en Ganna af. Na afloop was Lampaert een mengeling van pure vreugde en verbazing: „Mijn hoofd explodeert.”

Lampaert kon niet geloven dat hij de snelste was vandaag: ,,Mijn hoofd explodeert. Ik heb de beste renners ter wereld verslagen. Ik ben gewoon een boerenzoon uit België. Dit had ik nooit verwacht", zei de 31-jarige renner van Quick-Step Alpha Vinyl.



,,Ik kan dit niet geloven. Ik wist dat ik goed was, maar dat ik dit zou doen. Hier had ik nooit van durven dromen, maar nu heb ik het gedaan”, zei hij met tranen in zijn ogen, nadat hij lang in de hotseat had gezeten.

Met name de moordende concurrentie die hij de baas was zorgde voor veel ongeloof bij Lampaert: ,,Om jongens als Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Filippo Ganna hier te kunnen kloppen, dat is echt onwerkelijk. Ik denk dat de omstandigheden voor mij net zo lastig waren als voor de renners die voor mij moesten. In de bochten was het steeds spannend. Ik denk dat ik pas maandag, als ik mijn vriendin en zoon weer zie, zal beseffen wat ik heb gepresteerd.”

Toch dacht Lampaert niet alleen aan zichzelf na de overwinning: „Mijn gedachten zijn ook bij Tim Declercq, mijn beste vriend die na een paar uur in Kopenhagen alweer naar huis moest door een positieve coronatest.”

Pogacar: ‘Er komen nog veel zware dagen aan’

Tadej Pogacar deelde vrijdag tijdens de openingstijdrit in de Tour de France direct een eerste tikje uit aan zijn concurrenten. De Sloveen, topfavoriet voor zijn derde eindzege in de Ronde van Frankrijk, eindigde in Kopenhagen als derde. Pogacar was acht seconden sneller dan de Deen Jonas Vingegaard en negen seconden sneller dan zijn landgenoot Primoz Roglic. Beide renners komen voor Jumbo-Visma uit.

,,Het doet me goed om terug te zijn in de Tour”, zei Pogacar. ,,Ik voelde me goed voor de start en ook tijdens de tijdrit had ik meteen het goede gevoel te pakken.”

Zijn derde plaats leverde de Sloveen de witte jongerentrui op. ,,Dat was mijn doel vandaag”, grapte hij. ,,Nee, het is fijn om al meteen een van de truien te hebben, maar het geel is het grote doel. Er wachten nog veel zware dagen. Alles ligt nog heel dicht bij elkaar. Het was een fijne dag en dit is mijn beste start in de Tour ooit. Dit is zeker nog geen signaal naar mijn concurrenten. Ik had een goede dag, ik startte hier met vertrouwen en ben er gewoon voor gegaan.”

