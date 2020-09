Lammertink grijpt net naast winst in Parijs-Camembert

Pogacar en Roglic in Sloveense WK-selectie

12:23 Tour de France-winnaar Tadej Pogacar vertegenwoordigt Slovenië zondag in de wegwedstrijd bij de WK wielrennen in het Italiaanse Imola. Ook Primoz Roglic, de kopman van Jumbo-Visma die na een memorabele wending in de individuele tijdrit op zaterdag genoegen moest nemen met de tweede plek in de Tour achter zijn jonge landgenoot, is van de partij.