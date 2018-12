Lamberink prolongeert titel 500 meter tijdrit

Van der Poel de sterkste in Heus­den-Zol­der, Nieuwen­huis knap derde

26 december Mathieu van der Poel heeft de wereldbekerveldrit in Heusden-Zolder gewonnen. Op de bevroren ondergrond in de Belgische Kempen was de Europese kampioen weer met voorsprong de sterkste. Wout van Aert werd tweede. Joris Nieuwenhuis was een knappe derde.