Kuiper over Mollema: ‘Een geweldige opvolger, ik had hem op 2 in mijn pool’

Kuiper ging vanmiddag eerst een stuk fietsen, maar zorgde ervoor dat hij de laatste twee uur voor de buis zat. Hij zag een ‘dikverdiende zege’. ,,Iedereen kon hem zien gaan, diep in de finale. En hij ging hard zeg! En dan vasthouden met nog een keer dalen, en een klim. Ook in de bochten, helemaal in balans. Nee, de Belgen zouden zeggen: hij heeft de zege niet gestolen.”



De inmiddels 70-jarige Kuiper - onder meer olympisch kampioen in ’72 en wereldkampioen in ’75 - vindt Mollema een fijne renner. ,,Weet je? Hij heeft wel wat weg van de renner die ik ooit was. Hij heeft niet de mooiste positie op de fiets. Dat had ik ook niet, maar hij is wel een echte werker. Toen hij die rit in de Tour won, ging hij ook al zo hard. Als-ie weg is, dan pakken ze hem niet zomaar meer terug. Moet je nagaan wat Valverde, Roglic en Bernal allemaal nog geprobeerd hebben. Als je stilvalt, ben je aan de beurt, maar Mollema trapte door. Je moet soms vroeg gaan om wat onmogelijk lijkt, mogelijk te maken. Echt prachtig.”