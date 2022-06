Kruijswijk enige Nederlander in Tourselectie Jumbo-Visma met kopmannen Roglic en Vingegaard

Uitgebalanceerde selectie

Volgens Merijn Zeeman is er gekozen om met een uitgebalanceerde selectie naar Frankrijk te gaan. ,,We hebben uiteenlopende ambities dus we hebben gekozen voor renners die op verschillende terreinen het best uit de voeten kunnen”, licht de sportief directeur toe. ,,We moeten onze kopmannen veilig door de eerste hectische week loodsen, maar ook in staat zijn om het de andere Tourfavorieten in de bergen moeilijk te maken. Daarnaast verdient Wout voldoende steun in zijn jacht op ritzeges en de groene trui. Deze selectie is fit en in onze ogen in staat om onze ambities het best na te jagen.”