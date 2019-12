Kruijswijk: De ploeg zet alles op de Tour, daar wil ik bij zijn

Van Aert wil voor groene trui gaan in Tour: ‘Ooit zal ik daar doel van maken’

19 december Wout van Aert kende een 2019 op de fiets met twee gezichten. De 25-jarige renner van Jumbo-Visma won ritten (waaronder een tijdrit) in de Dauphiné en ook in de Tour de France was hij succesvol. Maar in diezelfde Tour ging de Belg ook keihard onderuit in de tijdrit, waardoor zijn seizoen al in juli voorbij was. ,,Ik heb mezelf afgelopen jaar vooral ontdekt als sprinter”, blikt Van Aert terug bij Sporza.