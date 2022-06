Kroon op het werk voor Tadej Pogacar in Slovenië

Column Thijs Zonneveld Column Thijs Zonneveld | Ik kan me geen ritje herinneren waarin ik níét werd uitgemaakt voor aso of teringhond

Thijs Zonneveld schrijft in zijn column over wat hij meemaakt tijdens zijn ritjes op de racefiets. ,,Ik kan me de laatste keer niet herinneren dat ik een ritje reed waarin ik níet werd uitgemaakt voor aso, kankerlijer of teringhond.”

8 juni