Kristoff sprint naar zege in GP Kanton Aargau

De dertigarige Noorse wielrenner van UAE Team Emirates bleef in de sprint na een rit over 185,9 kilometer de Italianen Francesco Gavazzi (tweede) en Marco Canola (derde) voor.

Kristoff won de GP Kanton Aargau in 2015 ook al. Een jaar later was de Italiaan Giacomo Nizzolo de rapste en vorig jaar ging de winst naar Sacha Modolo, ook een Italiaan. Kristoff won vorige maand de Duitse klassieker naar Frankfurt en in februari had hij dagsucces in de Ronde van Abu Dhabi.