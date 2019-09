Koster wint vierde etappe Ronde van de Ardèche

Mollema tiende Van Avermaet juicht in GP Montréal na chaotische finale

15 september De GP Montréal, de tweede klassieker van het Canadese tweeluik in de World Tour, is gewonnen door Greg van Avermaet. De olympisch kampioen was in een sprint der stervende zwanen de sterkste van een elitegroepje van zo’n vijftien renners.