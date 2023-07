Kopmannen Jumbo-Visma kunnen en willen niet zonder meesterklimmer Sepp Kuss: ‘Ik hou van de bergen’

Met video Jordi Meeus ontsnapt miraculeus aan valpartij in Tour de France door botsing met telefoon

De Belgische renner Jordi Meeus (25) kwam in de elfde etappe van de Tour de France niet verder dan een elfde plaats, maar achteraf was het eigenlijk al een wonder dat hij heelhuids de finish bereikte. In volle sprint kon hij namelijk niet één, maar twee keer een valpartij maar net ontwijken.