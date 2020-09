Kopman Dumoulin rijdt wegwedstrijd en tijdrit op WK

Gilbert zit na gebroken knieschijf alweer op de fiets

7 september Na zijn val in de eerste etappe en vertrek uit de Ronde van Frankrijk zit Philippe Gilbert weer op de fiets. De wielrenner van Lotto Soudal is in relatieve rust begonnen zijn conditie weer op te bouwen. Zaterdag voor een rit van 1,5 uur, zondag deed hij een trainingstocht van bijna 3 uur. ,,Ik bekijk per dag hoe het ervoor staat”, aldus de Belg.