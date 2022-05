Kogel door de kerk: Roubaix-winnaar Dylan van Baarle tekent voor drie jaar bij Jumbo-Visma

Het is voor het eerst in zijn profbestaan dat Van Baarle voor een Nederlandse ploeg gaat rijden. Hij begon zijn profcarrière bij Garmin-Sharp, de ploeg die later verder ging onder de naam Cannondale. De laatste vijf jaar reed hij voor Ineos, voorheen Sky. Als belofte reed Van Baarle al wel in Nederlandse dienst bij de opleidingsploeg van Rabobank.

Van Baarle kende het sterkste voorjaar in zijn carrière. Naast winst in Parijs-Roubaix werd hij achter Mathieu van der Poel tweede in de Ronde van Vlaanderen. In oktober werd hij al tweede op het WK in België achter Julian Alaphilippe. In 2021 won hij ook al Dwars door Vlaanderen.