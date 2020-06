KNWU prikt nieuwe datum voor NK wielrennen

De locatie is de VAM-berg, waar op een parcours van 7,3 kilometer kan worden voldaan aan alle eisen en de beloften, vrouwen en profs in actie kunnen komen. ,,Het was goed uit te leggen geweest als we dit jaar niet konden organiseren gezien de maatschappelijke belangen die enkele maanden voorrang genoten. Maar nu sportevenementen weer zijn toegestaan, kijken we uit naar een voor ons als bond belangrijk wedstrijdmoment", zegt KNWU-directeur Thorwald Veneberg.



Vooral voor de kleinere wielerploegen is het doorgaan van het NK goed nieuws. Voor hen is het wat sponsorbelangen betreft de belangrijkste wedstrijd van het jaar, mede doordat het live op televisie wordt uitgezonden. ,,Zeker nu er een aantal maanden geen wedstrijden plaats vonden", zegt Veneberg. ,,Met medewerking van alle genoemde partijen kunnen en willen we er nu als bond aan bijdragen om toch wat extra glans aan dit seizoen te geven.”