Klimtalent Gaudu klopt Costa en Roglic in sprint bergop

De derde rit in lijn ging van start in Romont en eindigde 160 kilometer later ook weer in die stad in het oosten van Zwitserland. De renners moesten onderweg een paar klimmetjes van de tweede en derde categorie overleven, maar geen van de klassementsrenners kwam echt in de problemen. Ook in de slotkilometers ging het op en af, waar Gaudu van profiteerde in de sprint.



Roglic gaat nog altijd aan de leiding in de Zwitserse rittenkoers die als belangrijke voorbereiding geldt voor de Giro d’Italia. De Sloveen van Jumbo-Visma, vorig jaar eindwinnaar in Romandië, zal morgen meer op de proef worden gesteld. Dan moeten er onderweg van Lucens naar Torgon liefst drie cols van de eerste categorie overwonnen worden. Gaudu staat nu tweede in het klassement, op 6 seconden van Roglic. Steven Kruijswijk kwam 6 tellen later dan de ritwinnaar over de streep en zakt een plekje. De Nederlander staat nu achtste op 27 seconden.