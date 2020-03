Kleine wedstrijden in trek na schrappen koersen Italiaans voorjaar

Dat merkt ook oud-prof John van den Akker, eigenaar van CyclingService, een bureau dat bemiddelt tussen wedstrijdorganisatoren en wielerploegen. Het kan zomaar zijn dat de sterren uit de WorldTour komende weken te zien zijn in de Grote Prijs van Jean-Pierre Monseré, Ronde van Drenthe, Nokere Koerse of de Bredene Koksijde Classic. ,,We worden heel veel gebeld door ploegen, die vragen wat er nog mogelijk is. Zeker als de Tirreno er definitief uitgaat, zullen veel ploegen een knoop doorhakken. Er mogen in die wedstrijden maximaal 25 ploegen rijden, vaak is en nog wel ruimte voor een paar teams. Onze wedstrijden zullen zo sterkere renners krijgen.’’



Normaliter moeten ploegen en wedstrijdorganisaties ruim van te voren - ongeveer drie weken – getekend hebben om te starten. Van den Akker heeft van de UCI begrepen dat daar coulant mee om wordt gegaan en ploegen zich dus later in mogen schrijven.