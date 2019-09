Klein te snel voor Pieters in Ladies Tour

De Duitse heeft in het klassement twee seconden voorsprong op Wiebes. Pieters staat derde op zes seconden. “We kwamen hier voor een ritzege en een plek op het eindpodium”, zei Klein. “Het eerste is alvast gelukt en het is mooi dat mijn uitgangspositie nu ook goed is met nog twee dagen voor de boeg. Het was een beetje bluffen in de sprint, maar ik kon de zege pakken en daar ben ik heel blij mee.”



Wiebes verloor door de aanval haar leidende positie, maar weet ook dat de verschillen klein zijn. “Ik denk dat ik er in het klassement nog altijd goed voor sta, maar weet ook dat de finales zaterdag en zondag lastig kunnen zijn”, zei de sprintster van Parkhotel Valkenburg. “Mijn ronde is al geslaagd, maar natuurlijk ga ik proberen zo hoog mogelijk te eindigen in het klassement.”



De Boels Ladies Tour duurt tot en met zondag.