Klassementsrenners moeten in Tour 2020 meteen aan de bak

Het is de tweede keer dat de Ronde van Frankrijk van start gaat in Nice. In 1981 won de Fransman Bernard Hinault er de proloog. Op de tweede dag was er een vlakke rit, gewonnen door de Belg Freddy Maertens, en een ploegentijdrit waarin de ploeg van Peter Post (TI-Raleigh) de beste was. Bij de honderdste editie, in 2013, was Nice de eerste plaats op het vasteland die werd aangedaan na een driedaagse op Corsica.



In de eerste rit gaat het drie keer over de Aspremont, maar dat lijkt geen helling die zal voorkomen dat er op de Promenade des Anglais zal worden gesprint door het peloton. Daarmee is de openingsdag opnieuw een mogelijkheid voor sprinters om de gele trui te veroveren. Dit jaar is dat in Brussel ook het geval.