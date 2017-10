Kelderman wil kopman zijn in Giro en Dumoulin helpen in Tour

Veldrijdster Kaptheijns blijft maar winnen

29 oktober De Nederlandse veldrijdster Maud Kaptheijns heeft ook de vierde wedstrijd uit de Superprestigereeks op haar naam geschreven. De 23-jarige Brabantse was op het zandparcours van Ruddervoorde wederom de sterkste. Kaptheijns versloeg in de sprint Lucinda Brand (tweede) en de Belgische Sanne Cant (derde).