Streep door klassement Kelderman in Tirreno na val

Adam Yates



Op de dag dat zijn tweelingbroer Simon de eindzege in Parijs-Nice nog uit handen gaf, won Adam de rit in Tirreno. De Brit van Mitchelton-Scott ontsnapte vier kilometer voor de streep in Filottrano uit de groep met favorieten en bereikte solo de finishplaats.



Wereldkampioen Peter Sagan uit Slowakije sprintte kort achter Yates naar de tweede plaats, Michal Kwiatkowski werd derde. De Pool pakte daarmee nog enkele bonificatieseconden, genoeg om de leiderstrui over te nemen van de Italiaan Damiano Caruso.



De rit was een eerbetoon aan de vorig jaar overleden wielrenner Michele Scarponi, die afkomstig was uit Filottrano.