Kelderman: ‘Ik zal me terugknokken en kom sterker terug’

Van Aert profiteert van lekke band Van der Poel bij blubberfes­tijn in Herentals

23 december Mede door een lekke band heeft Mathieu van der Poel het tweede onderlinge crossduel met Wout van Aert niet kunnen winnen. De eeuwige rivalen, allebei in het bezit van drie wereldtitels in het veld, troffen elkaar vandaag in Herentals voor de vierde cross om de X2O Badkamers Trofee.