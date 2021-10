Kämna (ex-Sunweb) terug na mentale problemen: ‘Ik heb verkeerd geleefd’

De Duitse wielrenner Lennard Kämna hoopt volgend jaar zijn loopbaan weer een vervolg te geven na een ingelaste pauze. Kämna (25) besloot eind mei onder meer vanwege mentale problemen het peloton tijdelijk te verlaten. In de mountainbikewedstrijd Cape Epic in Zuid-Afrika maakt hij vanaf zondag zijn rentree.

,,Ik wil proberen weer op mijn oude niveau te komen. Dat wordt een lange weg, er wacht me heel wat arbeid. Maar ik weet dat ik het kan”, zegt Kämna, in het verleden bij Team Sunweb als groot talent beschouwd, in een interview met de krant Weser Kurier.

Als verklaring voor zijn mentale problemen noemt Kämna onder meer het ontbreken van de balans in zijn hoofd bij tegenslagen. ,,Met de tijd dat ik uit mijn tunnel moest als prestatiesporter ben ik vaak niet goed omgegaan. Het verschil werd te groot tussen de periodes dat ik gefocust trainde en de tijd dat ik noodgedwongen niets kon doen.” Kämna had moeite in en buiten zijn sport geluk te vinden in de momenten dat het tegenzat. ,,Ik heb verkeerd geleefd”, is zijn conclusie.

Kämna verruilde in 2020 Sunweb voor Bora-hansgrohe en won meteen ritten in het Critérium du Dauphiné en de Tour de France. “Maar ook toen gaf me dat amper een goed gevoel. Door de afgelopen maanden veel met vrienden en familie om te gaan heb ik gemerkt dat ik die gelukkige momenten gemist heb. Dat gevoel wil ik nu ook in mijn sport gaan beleven.”