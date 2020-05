Jumbo-Visma zoekt nog een Dumoulin in Limburg

In Het Wiel Podcast | Wout van Aert: 'Ik voelde mijn been niet, het werd heel stil in de zaal’

7:33 Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam gaan in een speciale uitzending van In Het Wiel uitgebreid in gesprek met de Belgische wielrenner Wout van Aert. Een openhartig gesprek over de vergelijking met Mathieu van der Poel, de zege in Roubaix en de zware blessure aan zijn bovenbeen. ,,Ik zal er voor elke training en koers mee bezig zijn. Die heup zal altijd wel sneller ‘vastzitten’ en om extra massage vragen.”