Jumbo-Visma start niet in Parijs-Nice door coronavirus

,,Dit doet pijn en is teleurstellend”, vertelt Richard Plugge, directeur van Jumbo-Visma. ,,Maar dit is het beste besluit dat we nu kunnen nemen. Als management hebben we de verantwoordelijkheid om alle risico’s zorgvuldig af te wegen. Die zijn nu te groot.”

,,Wielrennen heeft een uniek karakter en reizen en het verblijven in hotels is inherent aan de sport. Dat maakt ons kwetsbaar in deze coronacrisis. De gezondheid van renners, staf en publiek verdienen nu elke prioriteit, waarbij we ook rekening houden met omstandigheden die kunnen ontstaan zoals quarantaine, ziekte of ziekenhuisopname”, vertelt Plugge. Jumbo-Visma wilde in Parijs-Nice met de Sloveen Primoz Roglic voor de eindzege gaan. Steven Kruijswijk zou aanvankelijk ook in Frankrijk rijden, maar hij besloot vorige maand al zijn seizoensstart uit te stellen omdat hij in de voorbereiding wat knieklachten had.