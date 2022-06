Jumbo-Visma houdt opties open: alleen kopmannen Roglic, Van Aert en Vingegaard zeker van de Tour

Door Daniel Dwarswaard



In januari werd door de ploeg nog gesteld dat ook Steven Kruijswijk, Sepp Kuss en Rohan Dennis zeker waren van hun plek. Maar daar komt de ploeg nu van terug. Sportief directeur Merijn Zeeman legt uit: ,,We willen nog wat meer opties open houden,’’ zegt hij. ,,We hebben de afgelopen maanden heel gedetailleerd naar het parkoers gekeken en moeten komen tot de beste samenstelling.’’

Lees ook PREMIUM In de kopgroep was de voertaal vaak Nederlands in deze Giro d'Italia

Het zou gezien de eerste week, inclusief zware kasseienrit, zomaar kunnen dat de verhouding tussen klimmers en niet-klimmers daardoor anders is dan in een doorsnee Tour de France. Zeeman: ,,Dat zou inderdaad kunnen, maar we willen ook dat er een brede groep klaar is om van start te gaan in de belangrijkste wedstrijd van het jaar. We hebben ook nog steeds met corona te maken. Op het laatste moment kunnen jongens wegvallen, ook vanwege valpartijen en blessures. Daar moeten we klaar voor zijn.’’

Primoz Roglic en Jonas Vingegaard (vorig jaar tweede in de Tour) zijn de kopmannen voor het klassement. Het andere hoofddoel in de aankomende Tour is de groene trui voor Wout van Aert. De Belg mag vol voor die eigen kans rijden en zal zich daarom mengen in vrijwel alle sprints en tussensprints. Zeeman: ,,Wij denken dat we op die manier de allerbeste Wout zullen zien.’’

Quote Al deze renners zijn klaar voor de Tour, maar helaas moeten we sommigen teleurstel­len Sportief directeur Merijn Zeeman

Voor de overige vijf plekken zijn er acht gegadigden: naast Kruijswijk, Kuss en Dennis zijn dat Mike Teunissen, Robert Gesink, Tiesj Benoot, Nathan van Hooydonck en Christophe Laporte. Renners die zich de afgelopen periode in meer of mindere mate hebben bewezen. Zeeman: ,,Al deze renners zijn klaar voor de Tour, maar helaas moeten we sommigen teleurstellen. Dat is hard, maar ook topsport. Het is tegelijkertijd ook een logisch gevolg van de ontwikkeling binnen de ploeg. Het niveau is enorm hoog.’’

Hoe reageerden Kruijswijk, Kuss en Dennis? ,,Aan hun voorbereiding verandert niets. De kans voor die acht renners is nog steeds groot dat ze gaan. Ook aan hen is uitgelegd dat we een zo breed mogelijke groep willen hebben die klaar is om te presteren. Een plekje in de Tour is heel duur.’’