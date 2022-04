Jumbo-Visma behoudt leiderstrui in Ronde van Romandië, Yates wint in Asturië

Patrick Bevin heeft de derde etappe van de Ronde van Romandië gewonnen. De Nieuw-Zeelander van Israel-Premier Tech was de snelste in de sprint van een omvangrijke groep. Rohan Dennis van Jumbo-Visma behoudt de leiderstrui.

Het ging de hele dag op en af in de ruim 164 kilometer lange rit in en rond Valbroye. In de finale stonden twee lastige klimmetjes op het programma, maar geen enkele favoriet bleek in staat een gat te slaan. Een groep van ruim vijftig renners ging strijden om de dagzege en daarin bleek Bevin de snelste benen te hebben.



De Nieuw-Zeelander had op de meet een ruime voorsprong op Ethan Hayter, die de proloog en de etappe van gisteren op zijn naam had geschreven. Klassementsleider Dennis finishte als derde en heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 14 seconden op Bevin, die dankzij de bonificatieseconden is gestegen naar de tweede plek.

Kruijswijk beste Nederlander

In de etappe die gekleurd werd door drie vroege vluchters (Rémi Cavagna, Nans Peters, Krists Neilands) speelden de Nederlanders slechts een bijrol. Steven Kruijswijk voerde in dienst van Dennis het peloton aan op de laatste klim en eindigde op plek 27 als beste landgenoot. In het algemeen klassement staat de Brabander 42ste op meer dan een minuut achterstand.



De Ronde van Romandië duurt nog twee dagen. Morgen staat er een zware bergetappe op het programma en zondag is er een afsluitende tijdrit over ruim 15 kilometer.

Yates wint in Asturië

Simon Yates heeft de eerste etappe van de Ronde van Asturië gewonnen. De Brit van Team BikeExchange - Jayco kwam na 168,9 kilometer solo aan in Pola de Lena, na een aanval op de laatste beklimming. De Italiaan Vincenzo Albanese werd op 14 seconden achterstand tweede voor de Fransman Alexis Vuillermoz.

Voor Yates is het de tweede overwinning dit seizoen. Hij won in maart de slotetappe in de rittenkoers Parijs-Nice. Yates start zaterdag in de leiderstrui. De Ronde van Asturië duurt tot en met zondag.

Carapaz kopman in Giro Richard Carapaz leidt Ineos Grenadiers in de Giro, de grote ronde die hij in 2019 wist te winnen. De Ecuadoraan krijgt ondersteuning van zijn landgenoot Jhonatan Narváez, de Spanjaard Jonathan Castroviejo en de Australiër Richie Porte. Verder bestaat de ploeg uit de Italiaan Salvatore Puccio, de Fransman met Russische roots Pavel Sivakov en de Britten Ben Swift en Ben Tulett.

Sagan traint weer Peter Sagan kan zijn trainingen hervatten. De 32-jarige Slowaak van TotalEnergies miste een groot deel van het voorjaar omdat hij na een coronabesmetting in januari een trainingsachterstand had opgelopen. Hij werd in maart uit koers gehaald in de Tirreno-Adriatico. De drievoudig wereldkampioen zal van 12 mei tot 5 juni verder werken aan zijn voorbereiding in het Amerikaanse Utah. Sagan, die bezig is aan zijn eerste seizoen bij TotalEnergies, hoopt daarna deel te nemen aan de Ronde van Zwitserland en de Tour de France.

Volledig scherm Etappe 3. © Ronde van Romandië

