Jumbo-Visma baalt: ‘Van Aert reed 30 kilometer op kapotte fiets’

Een gemiste kans, ploegleiders van Jumbo-Visma waren het er in Roubaix over eens. Hun kopman Wout van Aert had de benen om een hoofdrol te vervullen in Parijs-Roubaix, maar een aaneenschakeling van pech zorgde ervoor dat de Belg de eerste was in een kopgroep van zes die moest afhaken.

Philippe Gilbert won, Van Aert werd pas 22e. ,,Dit was niet onze beste dag'', zei ploegleider Grischa Niermann met gevoel voor understatement. Niermann stond wat beteuterd bij de ploegleiderswagen waaruit de achteruit was verdwenen. Een motard en de Belgische renner Tiesj Benoot waren tijdens de koers achterop geknald.



Benoot moest worden afgevoerd per ambulance. ,,We konden geen kant op'', vertelde Niermann over dat andere pechgeval.

Over Van Aert en zijn materiaalpech en val, was meer te vertellen. Collega-ploegleider Nico Verhoeven vatte het samen: ,,Er had zeker meer ingezeten. Eerst rijdt hij lek en moet hij op de fiets van Pascal (Eenkhoorn) in achtervolging, waar tegenstanders relatief simpel in de groep konden rijden. We konden pas na 25 kilometer met een andere fiets bij hem komen, waarna hij vervolgens meteen valt. Op die beschadigde fiets heeft hij, omdat we in de chaos niet meer bij hem konden komen, de koers moeten uitrijden.’'

Van Aert kon de laatste 30 kilometer alleen nog op het binnenblad rijden, vertelde Verhoeven die sprak van een ,,klotegevoel’'. Niermann lichtte nog toe waarom de Belg, op het oog althans, aan zijn lot werd overgelaten. ,,We waren Taco van der Hoorn al kwijt na een val, en Pascal had zijn fiets afgestaan. Zo lang Wout tussen de auto’s reed vonden we het niet nodig nog een man voorop op te offeren om hem terug te brengen. Dat is een keuze. Het is grote klasse van Wout dat hij vooraan terugkwam, maar je moet zeker in deze koers niet al te veel pech hebben.’'