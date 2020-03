Jumbo klaar om klassiekers te kleuren: ‘Gaat alleen nog maar beter worden’

Door Daniël Dwarswaard en Daan Hakkenberg



Mike Teunissen heeft al gedoucht en een lange broek en warme jas aangetrokken als hij uit de bus stapt om zijn verhaal te doen over zijn zesde plek in Omloop Het Nieuwsblad. Tijdens het aankleden heeft Teunissen binnen ook nog snel even naar de tv gekeken om te zien hoe Wout van Aert achter hem in de wedstrijd indruk maakte. ,,Ik voelde mij niet meer bij de beteren van de kopgroep. Toen ik dat aangaf, ging Wout meteen op de Berendries. Wout liet zien dat hij enorm goed was.’’



Omloop Het Nieuwsblad was de eerste klassieker-test voor Jumbo-Visma. Na de successen in grote ronden met Primoz Roglic en Steven Kruijswijk en in de sprints met Dylan Groenwegen wil de ploeg dit jaar ook proberen een klassieker te winnen. De voorjaarsploeg kent een aantal pijlers: naast Teunissen ook de Noorse kampioen Amund Grøndahl Jansen, maar de hoop is toch vooral gevestigd op Wout van Aert.