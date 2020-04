Jumbo en Sunweb hopen op Tour, ook zonder publiek: ‘Mensen kijken uit naar koersen’

De Franse sportminister Roxana Maracineanu is er veel aan gelegen de Franse wielerkoers door te laten gaan, indien nodig achter gesloten deuren. ,,Het zou fantastisch zijn als de Tour doorgaat”, zegt Richard Plugge, algemeen directeur van Jumbo-Visma. ,,Als het veilig is kunnen we nog iets van het seizoen maken”, zo sluit collega Iwan Spekenbrink zich bij hem aan.

De Tour de France is het enige grote sportevenement komende zomer dat vanwege de coronacrisis nog niet is geannuleerd. De wielerbazen wachten de ontwikkelingen af, waarbij vragen rijzen over veiligheid van renners, eerlijke concurrentie nu niet in elk land dezelfde richtlijnen gelden en het signaal dat een groep fietsende renners afgeeft aan de maatschappij. Het idee van minister Maracineanu - geen fans bij start en finish, geen podiumceremonies en reclamekaravaan - werd gemengd onthaald. Plugge is ervoor te porren. ,,Wielrennen is toch ook de sport van de hoop, van de verwachting. Mensen kijken uit naar koersen. Als het kan zou het bovendien betekenen dat we het virus onder controle hebben en we weer ‘back to normal’ gaan.”

Volledig scherm Iwan Spekenbrink. © Cor Vos

Spekenbrink zegt dat de ploegen en regelgevende instanties er eerst uit moeten komen. ,,Laten we het erbij? Of maken we er nog iets van dit seizoen?Uiteraard alleen als de overheidsinstanties het groene licht geven. Pas dan kunnen we ons afvragen in welke vorm bijvoorbeeld de Tour verreden kan worden. Op de huidige datum? Met of zonder publiek? Uiteraard is de wielersport een sport van de mensen. Maar zonder publiek langs de kant worden via tv en internet nog wel steeds een paar honderd miljoen mensen over de hele wereld bereikt.”

De veiligheid en gezondheid staan voorop, zegt ook Plugge, die met zijn team al vroeg in de crisis Parijs-Nice meed. ,,Het was een schande dat die koers doorging. Daar stonden ploegen aan het vertrek die uit de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten kwamen en waarvan later bleek dat er besmettingen waren.”

Quote De Tour gaat alleen door als het verant­woord is. Als dat zo is maar het moet zonder publiek, reken maar dat Prudhomme ja zegt.