Julian Alaphilippe tankt met ritzege in Dauphiné vertrouwen voor Tour de France

Alaphilippe was in een sprint heuvelop sterker dan Richard Carapaz en de Eritreeër Natnael Tesfatsion. Sprinter Dylan Groenewegen moest in de laatste kilometer het peloton laten gaan. Jumbo-Visma-renner Christophe Laporte, gisteren winnaar van de openingsetappe, blijft leider in het klassement.

Daarna probeerde Tobias Bayer het alleen, maar in de oplopende kilometers naar de finish werd de Oostenrijker teruggepakt. Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard maakte snelheid voor ploeggenoot Christophe Laporte, maar Alaphilippe was in de sprint sneller. Laporte eindigde als vierde. De Fransman van Jumbo-Visma zag Alaphilippe in tijd gelijk komen, maar houdt de leiderstrui in de Dauphiné.