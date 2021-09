Jos van Emden geniet van nieuwe generatie tijdrijders: ‘Ooit heb ik ertussen gestaan’

Lampaert sterkste avonturier in zevende etappe Ronde van Groot-Brittannië

11 september Yves Lampaert heeft de zevende etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Belgische wielrenner van Deceuninck - Quick-Step was de snelste van een kopgroep van aanvankelijk zes renners en kwam als eerste over de finish in Edinburgh.