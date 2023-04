Jonas Vingegaard wint derde etappe Ronde van Baskenland na loodzware slotklim

Primoz Roglic deelt Remco Evenepoel eerste tikje uit in Ronde van Catalonië

De eerste etappe in de Ronde van Catalonië is meteen uitgemond in een sprintduel tussen de twee favorieten voor de eindzege. De Sloveense wielrenner Primoz Roglic was na een rit over 165 kilometer net iets sneller dan de Belgische wereldkampioen Remco Evenepoel. De Nederlander Ide Schelling spurtte naar de derde plaats.