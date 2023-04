Jonas Vingegaard kan hattrick niet voltooien in Ronde van Baskenland: Sergio Higuita grijpt etappezege

Vingegaard begon de vijfde etappe met een voorsprong van twaalf seconden op Landa in het algemeen klassement. De Tour-winnaar van Jumbo-Visma klopte de Bask in de voorgaande twee etappes en vandaag mondde de koers, nadat vroege vluchter Mattia Cattaneo en Rèmi Cavagna op iets meer dan 20 kilometer van de streep waren bijgehaald, uit in een sprint met een groepje dat was weggesprongen uit het peloton.

Vingegaard dankt teamgenoten voor terughalen kopgroep De Deen liet na afloop op de website van zijn ploeg weten: ,,De kopgroep was heel sterk en het was een hele kluif om ze terug te pakken. Dankzij hen werden de vluchters ingerekend, dus daar wil ik ze heel erg voor bedanken. De mannen offeren zich elke dag voor mij op en hebben het geweldig gedaan.”

De vier categoriseerde beklimmingen zorgden in de middag niet voor grote verschillen, maar de laatste tien kilometer van de etappe kende nog drie korte, maar zeer verraderlijke klimmetjes à 10 procent van elk een kilometer lang. Daar werd de koers pas écht in gang gezet.

Parcours niet zwaar genoeg voor klimmers

Op de eerste van de drie klimmetjes werd een groot deel van het peloton gelost en ontsnapte er een groepje van zo'n twintig renners, met daarbij ook Vingegaard en Landa. De resterende kilometers bleken echter niet lastig genoeg en dus gingen de koplopers met een relatief grote groep richting de finish. Nadat de laatste drie kilometer heuvelafwaarts achter de rug waren, was Higuita de snelste in de sprint. Andrea Bagioli en Mattias Skjelmose eindigden als tweede en derde.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De 26-jarige Vingegaard verwacht een ‘heel zware etappe'. ,,Ik denk dat er nog van alles mogelijk is. Uit ervaring weet ik dat de laatste etappe altijd chaotisch is. Ons eerste doel is om de leiderstrui veilig te stellen en mocht de situatie ernaar zijn, ga ik strijden voor de etappewinst. Ik ga er alles aan doen om de trui te behouden en aan het eind van de dag zullen we zien of het is gelukt", zegt hij tegen de officiële kanalen van Jumbo-Visma.