‘Joker’ Julian Alaphilippe krabbelt op: ‘Zo’n donker jaar als nu heeft hij nog nooit meegemaakt’

,,Toen ik Julian daar 5 tot 6 meter lager in de berm zag liggen, was dat een emotionele shock voor mij. Er was niemand bij hem en hij had duidelijk hulp nodig. Het was een noodsituatie. Julian kon niet bewegen en amper ademen. Ik denk dat iedereen in die situatie hetzelfde zou hebben gedaan, er is geen sprake van concurrentie als het gaat om iemands gezondheid.”



Franck Alaphilippe: ,,Het is duidelijk dat hij ernstig gewond is. De klap is heel groot geweest. Hij zei: ‘50 centimeter verder, had ik die boom vermeden en was ik weer op de fiets gesprongen.”