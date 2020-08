Jakobsen weer thuis in Heukelum: ‘Dokters in Polen hebben mijn leven gered’

Twee weken na crashFabio Jakobsen ging twee weken geleden keihard onderuit in de sprint in de openingsetappe van de Ronde van Polen, nadat hij door Dylan Groenewegen in de hekken werd gereden. De 23-jarige Nederlands kampioen is inmiddels weer thuis in Heukelum en heeft een boodschap voor iedereen die hem de afgelopen periode heeft gesteund. ,,Ik zal meerdere operaties in mijn gezicht moeten ondergaan.”

Jakobsen liet vandaag middels een persbericht voor het eerst sinds de crash op woensdag 5 augustus van zich horen. ,,Het is nu twee weken na mijn crash in Polen. De traumadokters en verpleegsters aan de finish in Katowice hebben mijn leven gered, waarvoor ik hen enorm dankbaar ben. Ik heb een week doorgebracht op de intensive care van het St. Barbara ziekenhuis in Sosnowiec. Hier hebben ze me meteen vijf uur geopereerd en me in leven gehouden. Ik ben alle medewerkers van dit ziekenhuis erg dankbaar", laat Jakobsen weten.

Quote Ik moet de komende maanden veel rusten vanwege mijn hersen­schud­ding en zal meerdere operaties moeten ondergaan Fabio Jakobsen

,,Het was een moeilijke, donkere periode voor mij op de intensive care, waar ik bang was om het niet te overleven. Mede dankzij de organisatie van de Ronde van Polen en mijn team Deceuninck - Quick-Step kon mijn familie gelukkig snel dicht bij me zijn, wat me heel veel kracht gaf.”

Jakobsen is inmiddels weer thuis in Heukelum, waar hij verder moet herstellen. Gisteren ging er al een vliegtuigje over zijn huis met een sterktewens. ,,Vorige week woensdag ben ik overgeplaatst naar het Leids Universitair Medisch Centrum. Ik werd opgenomen op de KNO-afdeling en verder behandeld. Stap voor stap kan ik zelfstandiger gaan leven. Momenteel ben ik thuis, waar de wonden in mijn gezicht en mijn blessures kunnen blijven herstellen. Daarnaast moet ik de komende maanden veel rusten vanwege een zware hersenschudding. In de komende weken en maanden zal ik meerdere operaties en behandelingen moeten ondergaan om gezichtsblessures te herstellen.”

Volledig scherm De crash in beeld. © BSR Agency

Groenewegen

Dylan Groenewegen reageerde twee dagen na de crash al bij de NOS, nog zichtbaar aangedaan van de enorme valpartij van zijn goede wielervriend én rivaal in de sprint. ,,Dit was duidelijk mijn fout. Ik week van mijn lijn af en dat mag niet. Maar laten we duidelijk zijn dat het nooit mijn intentie is om andere renners in gevaar te brengen.”



Jakobsen probeerde twee weken terug in Katowice vlak voor de finish Groenewegen te passeren, toen de laatste hem de pas afsneed. ,,Als je in zo’n sprint zit denk je niet veel na”, zo beschreef Groenewegen het incident. ,,Het enige wat je wilt is als eerste over de finish komen. Ik zag iemand komen en reageerde daarop, op een foute manier. Het ging heel snel allemaal. Even later ligt iedereen op de grond. Wat je dan hoort zijn geen fijne dingen.”

Volledig scherm © EPA

