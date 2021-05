Jakobsen: ‘Voor winnen misschien te vroeg, maar proberen kan geen kwaad’

Jakobsen reed eerder dit jaar de Ronde van Turkije en de Ronde van de Algarve. De Dauphiné is zijn eerste koers op WorldTour-niveau sinds zijn ongeluk in de Ronde van Polen van vorig jaar. Hij mengde zich eerder nog niet in een sprint, maar wellicht doet hij dat aankomende week wel. Er zijn maximaal maar twee ritten voor een klassieke massasprint. ,,Als het goed gaat, kan ik het altijd proberen”, zegt Jakobsen. ,,Ik zou graag winnen, maar dat is misschien te vroeg. Maar proberen kan geen kwaad.”



Jakobsen vervolgt: ,,Ik heb sinds mijn terugkeer nog niet gewonnen. Ik ben nog niet waar ik was. Maar na tien maanden terug zijn in de WorldTour is mooi. Ik beschouw mezelf nu als eerstejaarsprof, met het voordeel dat ik weet dat ik kan winnen op dit niveau. Het grote doel is vooral om deze Dauphiné uit te rijden. Het is een zware koers waar het halve peloton zich warm rijdt voor de Tour. Ik ga de Tour echter niet rijden, dus het zal zwaar worden.‘’