Jakobsen sprint niet voor de zege, maar juicht dankzij ploegmaat Asgreen

De wijzigingen in het parkoers, inclusief 75 kilometer aan nieuwe wegen, maakten Kuurne-Brussel-Kuurne zwaarder en lastiger te controleren. Minder gunstig voor sprinters als Jakobsen kortom. Maar hij zat erbij op het einde, met kracht nog in zijn benen. Vol vertrouwen: ,,Ik kom hier graag nog een keer terug en dan misschien om zelf te winnen.”



Want zo gaat het bij de voorjaarsformatie van Patrick Lefevere al sinds jaar en dag. Vroeg of laat krijgt iedereen zijn kans. Asgreen won nu op een manier die verdacht veel gelijkenissen vertoonde met de solo van Bob Jungels vorig jaar en dat was bepaald geen toeval, verklapte de winnende Deen. ,,Bob was vanochtend naar mij toe gekomen en zei: gewoon doen wat ik vorig jaar deed en dan win jij. Vorig jaar zat ik in het peloton en controleerde ik zijn vlucht, nu deed hij hetzelfde voor mij. Dat is de kracht van deze ploeg.”