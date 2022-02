Jakobsen, Roglic, Kelderman en Van Aert dit weekend in actie: wie rijdt waar?

Onder wielerliefhebbers is het voer voor discussie. Wanneer begint het nieuwe seizoen nou echt? Sommigen zweren bij Milaan-San Remo (19 maart) als het begin van de wielerlente, terwijl anderen half januari al de verrichtingen in de Tour Down Under op de voet volgen.



Voor de meeste volgers is de Omloop Het Nieuwsblad (voorheen Omloop Het Volk) het startsein van het nieuwe wielerseizoen, daags erna traditiegetrouw gevolgd door Kuurne-Brussel-Kuurne. Maar er wordt komend weekend op meer plaatsen gefietst. Een overzicht.