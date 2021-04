Jakobsen kan bij rentree na horrorcrash weer lachen in peloton

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De massasprint die volgde werd een close call . Een fotofinish moest uitkomst bieden over de winnaar. Na het bestuderen van de beelden bleek De Kleijn (Rally Cycling) nipt sneller dan Kristoffer Halvorsen (Uno-X). De derde plaats was voor Pierre Barbier (DELKO). Mark Cavendish eindigde als vierde na het werk van zijn ploeg Deceuninck-Quick Step. Jakobsen kwam veilig in de buik van het peloton als 147ste over de streep na de rit van 72,4 kilometer.

De Kleijn begint morgen in de leiderstrui aan de tweede rit. Oorspronkelijk zou de Ronde van Turkije openen met een bergrit, maar hevige sneeuwval deed de organisatie besluiten daarvan af te zien. Eerst zou er niet worden gefietst, maar later werd besloten een rit in en rond Konya te houden, waar maandag ook wordt gestart en gefinisht.



De Ronde van Turkije telt in totaal acht etappes. Felix Großschartner was in 2019 de laatste eindwinnaar. Vorig seizoen werd de rittenkoers afgelast vanwege de coronapandemie.