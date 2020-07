Ineos wordt Ineos Grenadiers

Ineos is de ploeg van Tourwinnaars Egan Bernal, Geraint Thomas en Chris Froome, de drie kopmannen in de komende uitgestelde Tour die op 29 augustus in Nice begint. Voor viervoudig Tourwinnaar Froome wordt het zijn laatste optreden in de Franse rittenkoers in Britse dienst. Hij stapt na dit jaar over naar Israel Start-Up Nation.