Ineos trekt vier renners terug na positieve coronatest

Voorafgaand aan het kampioenschap moesten de renners tweemaal een coronatest ondergaan. Dinsdag testte de 26-jarige Basso nog negatief, maar vandaag kwam er wel een positieve uitslag aan het licht. Ineos plaatst direct vier renners en vier stafleden in quarantaine. Zaterdagochtend heeft Basso namelijk nog met Gianni Moscon, Salvatore Puccio en Filippo Ganna het parkoers verkend. Ganna veroverde vrijdag nog de Italiaanse tijdrittitel.



,,We willen voorzichtig zijn en geen risico's nemen", laat de Britse ploeg weten. ,,Ze droegen mondmaskers, hielden afstand en volgden alle andere voorzorgsmaatregelen op, maar in lijn met ons protocol moeten ze nu wel vier dagen in quarantaine.”



Vorig jaar pakte Davide Formolo de Italiaanse titel op de weg. Geen van deze vier renners maakt deel uit van de ploeg voor de Tour de France, die over een week begint.