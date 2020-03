Ineos rijdt tijdelijk niet na dood ploegleider Portal en corona

Hierdoor mijdt Ineos alle koersen die tot en met 22 maart worden gehouden. In de Ronde van Catalonië, die een dag later begint, is de ploeg van plan weer in het peloton aan te sluiten.

‘We hebben de UCI laten weten dat we in deze periode niet zullen meedoen aan wedstrijden. We hebben deze beslissing genomen gezien de unieke omstandigheden waarmee we te maken hebben na het tragische nieuws van gisteren. En we erkennen duidelijk dat er ook een zeer onzekere situatie is met het coronavirus’, zo laat de ploeg weten.