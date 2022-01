Indrukwekkende showman Tom Pidcock volgt Van der Poel op, Van der Haar sprint naar zilver

WK veldrijdenTom Pidcock is in het Amerikaanse Fayetteville de opvolger geworden van Mathieu van der Poel. Op het WK veldrijden stond er geen maat op de 22-jarige Brit, die al vroeg in de wedstrijd wegreed en pas na de finish terug werd gezien. Lars van der Haar veroverde het zilver.

Pidcock wist dat hij op alles moest reageren om op het razendsnelle parkoers niet achter de feiten aan te rijden. Dat bleek wel in de openingsronde toen Toon Aerts versnelde; alle Belgen hielden hun benen stil. Pidcock reageerde met Van der Haar wel en dichtte het gat. Daarna besloot Pidcock om niemand meer te laten rijden, om vervolgens in de vierde ronde er zelf een snok aan te geven. Op dat moment profiteerde hij van een incidentje tussen Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout, die op de bult waar Fem van Empel het WK verloor na een ongelukkig moment met Puck Pieterse ook in de knel kwam.



De Brit van Ineos-Grenadiers viel geen moment meer stil en verpulverde het ene ronderecord na het andere. De achtervolgende groep wist halfweg cross ook wel dat zilver het hoogst haalbare was, want wat ze ook deden, in de buurt kwamen ze niet meer. Van der Haar nestelde zich in laatste positie van het groepje met Laurens Sweeck, Vanthourenhout, Iserbyt en Clément Venturini. In de zevende ronde vond hij het welletjes en kon alleen Iserbyt zijn versnelling beantwoorden. Voor de winst was het niet, want Pidcock reed op dat moment 35 seconden voor de nummer twee.

Volledig scherm Lars van der Haar met Eli Iserbyt. © BELGA

De wereldtitel kwam niet meer in gevaar voor Pidcock, die vorig jaar de olympische titel veroverde in het mountainbiken. In de slotronde gaf de veelzijdige renner nog een showtje weg door bij hoge snelheid een jump te plaatsen. Als superman passeerde hij vervolgens de finishstreep en was de wereldtitel een feit. Pidcock volgt viervoudig winnaar Mathieu van der Poel op, die door een rugblessure niet aanwezig was. Ook Wout van Aert ontbrak omdat het WK niet in zijn voorbereiding op het wegseizoen past.

Achter de Brit sprintte Van der Haar knap naar de tweede plaats ten koste van Iserbyt. Voor de Nederlands- en Europees kampioen is het zijn vierde WK-medaille. In 2013 (3de), 2015 (3de) en 2016 (2de) stond hij ook al op het podium.

,,Het voelt als een bevrijding", zei Pidcock bij Sporza. ,,Na een paar ronden dacht ik: nu is het mijn beurt. Toen ik dertig seconden voorsprong had, wist ik dat ik niet meer kon verliezen. Toen moest ik het controleren en dat lukte. We hadden een plan, hebben nauwkeurig naar deze wedstrijd toegewerkt. Het heeft gewerkt. Maar simpel is het niet: je zit hier een week in een hotel en de stress groeide met de dag. Het is best moeilijk dat te managen", aldus Pidcock, die geen tegenstand kende van Van Aert en Van der Poel. ,,Dan denken mensen dat het simpeler gaat worden, maar het maakt het juist alleen maar moeilijker.”

Van der Haar: 'Zilver is toch wel mooier’

Van der Haar was zondag bij de WK veldrijden blij met het behaalde zilver. Eén foutje meende hij te hebben gemaakt. ,,Toen Pidcock aanviel zat ik te ver naar achteren”, vertelde de Woudenberger bij Eurosport. De Brit Tom Pidcock reed in de vierde van negen ronden weg bij de concurrenten. ,,Misschien had ik meegekund, maar dan was het resultaat wellicht toch hetzelfde geweest.”



Van der Haar veroverde de afgelopen jaren al twee bronzen en een zilveren WK-medaille. Afgelopen najaar werd hij op de Drentse VAM-berg Europees kampioen. ,,Het is een geweldig seizoen”, concludeerde hij, kort nadat hij de Belg Eli Iserbyt had geklopt in de sprint om de tweede plaats. ,,Vandaag was het vooral in de beginfase lastig om je te positioneren. Ik neem het mezelf kwalijk dat ik te ver naar achteren zat toen de beslissing viel. Vanaf dat moment besloot ik voor plek 2 te gaan. Ik wachtte steeds op een goed moment om weg te rijden, maar Clément Venturini (de Fransman die vijfde werd) was me bergop steeds voor. Uiteindelijk lukte het me toch en kreeg ik Eli mee. Ik ben blijven rijden. Het maakte me niet uit: tweede of derde worden. Nou ja, zilver is toch wel mooier.”

Volledig scherm Het podium: Lars van der Haar, Tom Pidcock en Eli Iserbyt. © BELGA

