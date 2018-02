‘Ik dacht: het gaat gewoon niet gebeuren dat ik vierde word’

Door Pim Bijl



In de laatste ronde speelde de pijnlijke vierde plaats vorig jaar op het WK in Bieles door haar hoofd. ,,Ik dacht: het gaat gewoon niet gebeuren dat ik hier vierde word. Niet weer. Zeker niet in eigen land.”



Dus vond Lucinda Brand een laatste restje kracht en bedacht ze een slimmigheidje om haar concurrente Christine Majerus af te troeven. ,,Ik pokerde eigenlijk. Ik blufte alsof ik nog veel over had, maar dat was helemaal niet zo. Maar ik ging er vol over en ging nog even op mijn pedalen staan. Dat kan soms voor een tikkie zorgen bij de ander, dat weet ik. Toen hoorde ik de Nederlandse junioren en beloften die daar aan de kant stonden, schreeuwen: ze breekt, ze breekt!”



Zo mocht de 28-jarige Nederlands kampioene om tien over vier ’s middags het podium in Valkenburg op, een week nadat ze met een voedselvergiftiging kampte. En nam ze revanche op het WK van vorig jaar toen ze in de eindsprint om de derde plaats werd geklopt. Even later spoot Brand met een brede lach een fles champagne op de Belgische winnares Sanne Cant leeg. ,,Als ik nou een ideale voorbereiding had gehad dan was ik wellicht teleurgesteld geweest dat ik mij niet kon mengen in de strijd om goud en zilver. Maar nu maakt mij dat niets uit. Dit brons maakt mij heel trots, vooral zo kort na mijn ziekte.”