‘Ik ben niet bezig met geschiedenis schrijven, ik wil gewoon winnen’

25 september Rohan Dennis heeft zijn titel op het WK tijdrijden geprolongeerd. De grillige Australiër bleek een klasse apart in Yorkshire. Hij was over 54 kilometer ruim een minuut sneller dan de Belgische wielersensatie Remco Evenepoel (19), die knap tweede werd. De beste Nederlander was Dylan van Baarle op de vijftiende plaats.