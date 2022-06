IJzersterke Taco van der Hoorn blinkt weer uit na dag in de aanval en wint Brussels Cycling Classic

Taco van der Hoorn heeft de Brussels Cycling Classic op zijn naam geschreven. In een spannende finale bleek de Nederlander van Intermarché-WG na 204 kilometer over de nodige heuvels en kasseistroken de sterkste én de slimste van een kopgroep van nog acht renners.

Een groep van tien renners kreeg vroeg in de kletsnatte wedstrijd een voorsprong van een minuut of acht, tot het peloton in gang schoot en het verschil vrij rap onder de twee minuten kwam. Maar daarna stagneerde het wat. In het, mede door wat valpartijen, flink uitgedunde peloton moest Lotto-Saudal vrijwel al het werk doen en dat eiste zijn tol.

De kopgroep, met naast Van der Hoorn ook onder meer Jelle Wallays, Bram Welten (FdJ), Tobias Bayer (Alpecin-Fenix) en Thimo Willems (Minerva) bleef goed ronddraaien en in de slotkilometer was het Van der Hoorn die als eerste aanging. Willems kwam even later over hem heen, maar de Nederlander gaf niet op en kwam met een laatste krachtsinspanning net voor de finish langszij om zijn handen in de lucht te steken. De Oostenrijker Bayer finishte als derde.

De 28-jarige Van der Hoorn won vorig jaar op vergelijkbare wijze onder meer een rit in de Ronde van Italië en een rit in de Benelux Tour. In Brussel is de Nederlander de opvolger van Remco Evenepoel. De winnaar van vorig jaar ontbrak in deze editie.



